Oaktree all’Inter, in Europa i fondi controllano 13 club. Due in Serie A

Come ormai noto, Oaktree diventerà il nuovo proprietario dell’Inter a partire da oggi. Ma non sarà né il primo e neanche l’ultimo fondo ad essere proprietario di un club. In Europa, infatti, sono ben tredici. Due in Serie A.

ALTRI FONDI – Con l’Inter nelle mani di Oaktree, diventerebbero ben 13 i club gestiti dai fondi di private equity. Da Milano a Londra, passando per Lione e Siviglia. Ovviamente la novità è rappresentata proprio dalla città di Milano, con Inter e Milan rispettivamente guidate da Oaktree Capital Management e RedBird Capital Partners. Non solo il Milan, in Serie A anche il Genoa è guidato da 777 Partners, dalla fine del 2021. Ben cinque sono i club di Premier League gestiti da fondi di private equity: Burnley, Crystal Palace, Everton, Liverpool e Wolverhampton. Quattro, invece, in Ligue 1: (Lilla, Lione, Tolosa, Clermont e il Siviglia in Liga spagnola.