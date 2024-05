Zhang saluta l’Inter dopo 7 trofei! Il più vincente dopo Moratti

Zhang presidente da ottobre 2018 (Suning ha rilevato il club a giugno 2016), dopo sette trofei vinti nel corso della sua esperienza all’Inter lascia il club che passa a Oaktree. Il più vincente nella storia del club nerazzurro dopo la famiglia Moratti.

GIOIE E DOLORI – Otto anni sotto la gestione Suning, che da oggi lascerà definitivamente il club. Steven Zhang non sarà più presidente del club dopo aver conquistato sette trofei in nerazzurro. Se sul piano sportivo le soddisfazioni non sono mancate, tra due scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, sul piano economico e finanziario la parabola alla lunga si è rivelata discendente, portando il club a dover inseguire la tanto agognata stabilità attraverso sacrifici. Con 7 trofei è al pari di Angelo Moratti nella storia nerazzurra, dietro solo a Massimo.

Ciao Zahng, ma l’Inter prima di tutto. Guardare avanti

NUOVA PROPRIETÀ – L’Inter è prossima al cambio di proprietà. La scadenza è passata e Steven Zhang non ha chiuso il finanziamento con Oaktree da 386M€. Ora il fondo americano potrà avviare le procedure per escutere il pegno e acquisire il 99,6% delle quote dell’Inter. Nelle prossime ore ci saranno tutti i passaggi necessari, poi serviranno i tempi tecnici per convocare un’assemblea dei soci ed eleggere i nuovi membri del consiglio di amministrazione. Contestualmente ci sarà il primo CDA targato Oaktree con anche un nuovo presidente. Dell’attuale Consiglio di Amministrazione, infatti, resteranno solo Giuseppe Marotta, Alessandro Antonello, Carlo Marchetti e Amadeo Carassai (uomini di Oaktree che già da tempo fanno parte del CdA). Ma chi sarà il presidente?