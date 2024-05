FOTO – Inter, 14 anni fa un giorno storico! Nella mente di tutti i tifosi

Il 2010 è stato l’anno dell’Inter, destinato a passare alla storia per la conquista dello storico “Triplete” e in particolare della UEFA Champions League. Nessuno come noi, in Italia. Il club nerazzurro festeggia i 14 anni passati ad quel momento.

INTER NELLA STORIA – Il tempo passa per tutto, ma la memoria resta indelebile nella notte di quel 22 maggio 2010 e la conquista della UEFA Champions League per l’Inter guidata da José Mourinho. Quattordici anni dalla leggenda, dal Triplete, da quel “nessuno come noi”. Oggi, 22 maggio 2024, attraverso un post pubblicato sui social, il club ha ricordato con una foto quel giorno fantastico: «14 anni fa un giorno storico!».

https://twitter.com/Inter/status/1793159872160358608/photo/1