Lazio, per l’Inter 3 da valutare! Baroni sceglie il centravanti – CdS

La Lazio ieri sera ha vinto contro l’Ajax per 1-3, disputando una grandissima partita all’Amsterdam Arena. Verso l’Inter tre giocatori sono da valutare, mentre in attacco Marco Baroni ha già scelto il vice Castellanos.

ULTIME – Battuto l’Ajax, ora per la Lazio ci sarà l’Inter all’Olimpico. La sfida, valida per la sedicesima giornata di campionato, si disputerà lunedì sera. Baroni, dunque, ha ancora tempo per valutare la condizione di tre giocatori: Luca Pellegrini, Alessio Romagnoli e l’ex Matias Vecino. Il primo è uscito per un problema fisico ieri in Olanda, mentre gli altri due non sono stati convocati. Se l’ex difensore del Milan non dovesse farcela, pronto lo spagnolo Patric a subentrare. Inoltre, contro l’Inter non ci sarà lo squalificato Castellanos, che si è beccato un cartellino giallo a Napoli (era diffidato).

Lazio-Inter, la probabile formazione di Baroni per lunedì

SCELTE – Mancano ancora tre giorni alla sfida contro l’Inter, che la Lazio inizierà a preparare da oggi. A parte il dubbio Romagnoli, per il resto formazione praticamente fatta per Baroni. Sulle fasce, presenti sia Marusic che il fortissimo Nuno Tavares. A centrocampo, Guendouzi e Rovella completeranno la mediana della formazione biancoceleste. Occhio, infine, al quartetto in avanti: dietro a Noslin, i tre trequartisti saranno Isaksen, Dia e Zaccagni.

(4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin.