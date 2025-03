Inter, troppi gol subìti nel finale. Una svolta richiesta per ambire al successo!

L’Inter ha pareggiato nell’ultima sfida di Campionato contro il Napoli con il punteggio di 1-1. La rete dei partenopei è arrivata negli ultimi minuti, con Philip Biling, determinando così il ripetersi di un leitmotiv sperimentato già in varie occasioni in questa stagione.

IL PUNTO – L’Inter torna da Napoli con la consapevolezza di dover ancora lottare con i partenopei per poter conservare il prezioso primato in classifica. Il pareggio finale con gli azzurri, maturato con la rete su punizione di Federico Dimarco e quella di Philip Biling all’87’, testimonia come le gerarchie del Campionato italiano non siano state ancora delineate con chiarezza. Con l’Atalanta a -3 e la Juventus potenzialmente a -6, la squadra nerazzurra è conscia delle differenze sostanziali tra questa e la scorsa stagione.

Inter, troppe reti subìte nel finale. Svolta mentale attesa per tornare alle vecchie convinzioni!

COSTANTE NEGATIVA – Quello siglato da Biling all’87’ è il decimo gol subìto dall’Inter negli ultimi 10 minuti in questa stagione. I 2 punti persi a Napoli si aggiungono ai 5 già lasciati per strada in alcune precedenti occasioni nelle quali i meneghini sono stati raggiunti nel finale. Il problema in questione, che non si verificava nella scorsa stagione, deve invitare a riflettere. La squadra di Simone Inzaghi deve riscoprire quella solidità e compattezza su cui ha fondato i suoi successi.

FUTURO DA SCRIVERE – L’Inter si trova a dover affrontare un finale di stagione denso di impegni. Con tre competizioni nelle quali è ancora possibile chiudere da protagonisti, i nerazzurri devono trovare dentro se stessi quel motore necessario per attuare pienamente il proprio piano futuro. Affinché ciò avvenga, sarà anche necessaria una dose di “fortuna”, data dalla riduzione dei calciatori presenti in infermeria. Perché, in assenza di un’ottimizzazione delle risorse, raggiungere gli importanti successi auspicati è un compito che rischia di andare oltre le possibilità dei nerazzurri.