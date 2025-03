Roma, Shomurodov ribalta l’Athletic Club e vince in Europa League!

La Roma compie un passo importante verso i quarti di finale di Europa League, battendo 2-1 l’Athletic Club di Bilbao in una sfida intensa e decisa all’ultimo respiro.

SOTTO DI UN GOL – La Roma gioca con personalità e costruisce diverse occasioni per sbloccare il match. Paulo Dybala è il più pericoloso: al 27’, l’argentino sfiora il gol con un sinistro a giro che si stampa sulla traversa, facendo tremare la porta difesa da Unai Simón. L’Athletic, squadra organizzata e temibile in contropiede, attende il momento giusto per colpire e lo fa subito dopo l’intervallo: al 48’, Inaki Williams sfrutta un varco nella difesa giallorossa e, con freddezza, batte Svilar per lo 0-1.

Il pareggio e poi il gol vittoria di Shomurodov!

BOMBA ROMA – La reazione della Roma è immediata. Trascinata dal pubblico dell’Olimpico, la squadra di Ranieri trova il pari dopo pochi minuti con Angelino, bravo a coordinarsi dal limite dell’area e a infilare la palla all’angolino con un preciso sinistro. Il match resta equilibrato fino all’ultimo istante, con entrambe le squadre che cercano di evitare rischi in vista del ritorno. Quando il pareggio sembra ormai scritto, ecco la svolta: nell’ultimo secondo del recupero, il neo entrato Eldor Shomurodov si avventa su un pallone vagante in area e insacca il 2-1, facendo esplodere i tifosi romanisti. Un gol pesantissimo, che regala alla Roma un piccolo vantaggio per la sfida di ritorno in Spagna. Al San Mamés servirà un’altra prestazione di carattere