ESCLUSIVA IN – Dalmat: «Inter, non farti impressionare dal de Kuip! Flessione Thuram, è umano»

Stephane Dalmat, ex giocatore dell’Inter dal 2001 al 2003, ha parlato in esclusiva nel giorno di Feyenoord-Inter per Inter-News.it. Il pensiero del francese sulla gara di oggi al de Kuip, stadio in cui ha giocato due volte. Poi pensiero su Thuram e sogno triplete.

L’Inter giocherà a Rotterdam contro il Feyenoord. Dalmat, tu hai giocato in quello stadio, il De Kuip. Cosa ricordi? È un ambiente caldo?

Sì, ho giocato due volte in quello stadio: sia con il Marsiglia in Champions League che con l inter in Coppa Uefa (oggi Europa League, ndr). È sicuramente un ambiente bello, ma non così da farti troppa impressione.

L’Inter avrà tantissime assenze. Secondo te, giusto proseguire con il modulo 3-5-2 (o 5-3-2) oppure bisogna cambiare modulo?

Simone Inzaghi sicuramente saprà bene come far giocare la sua squadra. Ci sono tante assenze, questo è vero, e quindi anche un pareggio non sarebbe male. Poi ovviamente vincere sarebbe perfetto. Ma il ritorno in casa a San Siro sarà più tranquillo anche per l’Inter resta superiore.

Thuram non sta vivendo un bel periodo. Dalmat, può ritornare protagonista?

Come tutti i calciatori, anche Thuram è un essere umano. Lui ha fatto molto bene e adesso sta passando un periodo un po’ difficile, dovuto alla stanchezza e a qualche guaio fisico. Ma sono sicuro che presto ritornerà ad essere quel giocatore decisivo che abbiamo tutti ammirato nella prima parte. Lo stesso è successo ad esempio a Lautaro Martinez ad inizio stagione. Quindi, non sono preoccupato.

Che ne pensi di Josep Martinez in porta al posto di Yann Sommer?

Sta crescendo bene, dando sicurezza all’intera squadra. Questo vuol dire che l’Inter è dotata di una rosa forte in ogni reparto. Anche se Yann Sommer è ancora il numero uno, per il futuro ci sarà Martinez.

Dalmat, l’Inter può fare il triplete come nel 2010 con José Mourinho?

Sì, secondo me, è possibile. Vero, ci sono tante partite e in campionato sia il Napoli che l’Atalanta ne avranno certamente di meno, ma ripeto con la rosa che ha l’Inter può pensare in grande. Ovviamente prima bisogna passare il turno in Champions League contro il Feyenoord e vedere poi le successive avversarie.

In campionato, come vedi l’Inter?

Al momento siamo primi, grazie anche ad una buona gestione di Inzaghi. Sarà un campionato che si deciderà all’ultima giornata. Tutto è ancora aperto, si può anche sbagliare contro le cosiddette piccole. Non c’è alcuna sicurezza, ma speriamo ad un buon finale per l’Inter.

Si ringrazia Stephane Dalmat per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Sandro Caramazza) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.