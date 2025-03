Inzaghi spegne le critiche con i fatti: è il più vincente dell’Inter in Europa!

Dopo il successo sul Feyenoord Simone Inzaghi diventa l’allenatore più vincente in Champions League dell’Inter. Un dato che estingue le critiche gratuite.

TROPPE PAROLE – Essere l’allenatore dell’Inter non è per niente semplice e questo Simone Inzaghi lo sa bene. A volte, per guadagnarsi un po’ di meritata serenità, non bastano neanche le vittorie su quella panchina. Una panchina che può rivelarsi bollente e ghiacciata allo stesso tempo, quanto le analisi post partita di giornali, media e tifosi nerazzurri stessi. Le critiche piovono sul mister piacentino troppo spesso e, soprattutto, gratuitamente. I risultati non sempre bastano quando il gioco di un’Inter che, proprio grazie a Inzaghi, ci ha abituati ad assistere a un grande spettacolo, non risulta all’altezza. Eppure, i numeri raccontano un’altra storia e fungono da “estintore” per arrestare il fuoco infernale che divampa attorno al cosiddetto “Demone”.

Inzaghi scrive la storia con l’Inter: la verità che si cela dietro a critiche ingiustificate

CONTANO I FATTI – Se la seconda stella conquistata lo scorso anno, al termine di un percorso impeccabile in campionato, non basta per riuscire a concedere qualche merito a Inzaghi, guardare al contesto europeo potrebbe aiutare nell’impresa. Soprattutto, dopo Feyenoord-Inter, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League vinta 2-0 dai nerazzurri. Lautaro Martinez, infatti, non è l’unico ad aver bruciato un record nerazzurro nella sfida di Rotterdam. Anche Inzaghi entra con merito nella storia del club, diventando l’allenatore nerazzurro più vincente in Europa. Sono 22 i successi del mister piacentino, che grazie alla vittoria contro il Feyenoord supera l’italiano Roberto Mancini (a quota 21). Al terzo posto c’è Helenio Herrera a 20 vittorie in Coppa dei Campioni in nerazzurro. Un dato che rimarrà per sempre iscritto in quelle pagine nerazzurre che le critiche non avranno mai il potere di deteriorare.