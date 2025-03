Beukema osservato speciale del Chelsea in Bologna-Milan. Inter, attenta!

Sam Beukema attira molti corteggiatori, fra cui l’Inter che deve fare attenzione. Il Chelsea si interessa al difensore, osservandolo da vicino in occasione di Bologna-Milan.

ESTIMATORI – L’Inter ha da tempo iscritto sul proprio taccuino di mercato il nome di Sam Beukema. Il difensore olandese continua a mettere in mostra le proprie doti con la maglia rossoblù, attirando sempre più club su di sé. Non c’è, infatti, solo la dirigenza nerazzurra sulle orme del calciatore del Bologna. In Italia persiste l’interesse della Juventus e all’estero quello dell’Atletico Madrid ma non solo. Anche il Chelsea si aggiunge alla lista dei corteggiatori di Beukema, arrivando ad osservarlo da vicinissimo. Gianluca Di Marzio fa una rivelazione, proprio in merito all’interesse del club inglese, che fa drizzare le antenne all’Inter.

Inter, fai attenzione: il Chelsea guarda da vicino Beukema!

PRESENZE – Stando a quanto riporta il giornalista esperto di mercato di Sky Sport, in occasione del recupero di Bologna-Milan – andato in scena lo scorso giovedì – alcuni scout del Chelsea erano presenti sugli spalti dello Stadio Renato Dall’Ara. Gli osservatori del club inglese hanno guardato da vicino e all’opera Beukema, ricavando ottime risposte e buone sensazioni. Tuttavia, la pista che porta all’Inter attualmente risulta la più concreta. Quella bianconera, invece, dipende molto dal futuro di Thiago Motta, che ben conosce il difensore olandese dai tempi in rossoblù.