Zalewski come Carlos Augusto! Nuovo recupero per l’Inter: una data

Le notizie che arrivano dall’infermeria sono incoraggianti. Tra i giocatori pronti a tornare a disposizione non c’è solo Carlos Augusto, ma anche Nicola Zalewski. Una data fissata per il possibile rientro tra i convocati.

SUBITO CAMPO E RECUPERO VICINO – Dopo la convincente vittoria per 2-0 sul Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, l’Inter è rientrata a Milano con fiducia e determinazione. La qualificazione ai quarti è ora in discesa, ma la squadra di Simone Inzaghi non vuole abbassare la guardia e ha ripreso immediatamente gli allenamenti al Bper Training Centre di Appiano Gentile. Con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione, i nerazzurri si preparano alla prossima sfida di Serie A contro il Monza, in programma sabato, e al ritorno europeo contro il Feyenoord martedì prossimo. Tra i giocatori pronti a tornare a disposizione c’è Carlos Augusto, il quale potrebbe rientrare in gruppo già nella giornata di domani. Il brasiliano ha superato i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori nelle ultime partite e sarà una risorsa importante per la corsia sinistra. Buone notizie anche per quanto riguarda Nicola Zalewski.

Zalewski come Carlos Augusto, Inzaghi recupera pedine!

A SINISTRA – Ancora più significative sono le notizie su Nicola Zalewski. Il laterale polacco, arrivato in nerazzurro nel mercato di gennaio, è in fase di netto miglioramento e il suo recupero si avvicina alla fase finale. Il giocatore sta lavorando intensamente per tornare in gruppo e potrebbe essere convocato già contro il Feyenoord. Per Zalewski, l’approdo all’Inter rappresenta un’opportunità importante per crescere e affermarsi in un contesto di alto livello. L’infortunio ha rallentato il suo percorso di inserimento nella squadra di Inzaghi, ma il suo rientro in campo è imminente.