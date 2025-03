Barzaghi: «Feyenoord-Inter? Uno non ancora al 100% della forma»

Matteo Barzaghi è intervenuto in diretta a Sky Sport 24. L’inviato al seguito dell’Inter, ha analizzato la ritrovata vena realizzativa di Marcus Thuram e Lautaro Martinez, entrambi a segno nella vittoria ottenuta in casa del Feyenoord, nell’andata degli ottavi di Champions League.

IL COMMENTO – Matteo Barzaghi, prima di rientrare da Rotterdam, ha commentato così la prestazione di ieri dell’Inter contro il Feyenoord. Per Barzaghi, tra gli aspetti positivi della vittoria, c’è da segnalare il ritorno al gol della coppia d’attacco Marcus Thuram-Lautaro Martinez: «L’Inter già rientrata a Milano, tornando subito a lavoro per preparare la gara con il Monza. La squadra di Inzaghi ieri ha di fatto indirizzato il passaggio di turno in Champions League, grazie alla finalizzazione dei suoi due attaccanti e alla solidità difensiva. Ieri la Thu-La è tornata ad essere decisiva. Thuram veniva da un inizio di 2025 complicato, soprattutto dal punto di vista realizzativo. Ovviamente il problema alla caviglia ha inciso sulle ultime partite del francese, e ancora contro il Feyenoord non gli ha permesso di essere al 100%. Come affermato da Inzaghi, sente ancora dolore, ma ci convive. Mentre Lautaro Martinez resta la solita certezza. È diventato, con la rete di ieri, il miglior marcatori della storia dell’Inter in Champions League, entrando ancor di più nella storia del club».