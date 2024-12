La Lazio supera l’Ajax e si avvicina agli ottavi: contro l’Inter promesso spettacolo!

La Lazio batte l’Ajax con il punteggio di 3-1 grazie ai gol di Loum Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro. I biancocelesti sono ora molto vicini all’accesso diretto agli ottavi di finale dell’Europa League.

VITTORIA CONVINCENTE – La Lazio si presenta ad Amsterdam per sfidare l’Ajax da prima della classe in Europa League. I biancocelesti non sentono il peso del primato, iniziando sin da subito con il piede giusto per innestare il match nei giusti binari. Dopo un rischio occorso in occasione del rilancio del portiere dell’Ajax Remko Pasveer, con Valentin Castellanos colpito dal pallone senza che la sfera si diriga verso la porta, la squadra di Marco Baroni si porta in vantaggio con Loum Tchaouna. Al 12′, il calciatore francese raccoglie un brillante assist di Pedro per concludere da distanza ravvicinata e siglare l’1-0 momentaneo per i laziali. Gli olandesi cercano di reagire allo svantaggio, rendendosi pericolosi al 19′ con il colpo di testa non eseguito con precisione da Brian Brobbey sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nonostante la squadra di Francesco Farioli abbia intensificato il suo pressing alto per trovare il pareggio, la squadra avversaria è riuscita nei primi 45 minuti di gioco a sventare ulteriori azioni pericolose per la propria porta.

Lazio vince e convince contro l’Ajax: Inter avvisata!

SPETTACOLO PURO – La seconda frazione di gioco inizia in maniera scoppiettante. Al 46′, l’Ajax trova il pareggio grazie al siluro imparabile di Lassina Franck Traorè sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Lazio, come già dimostrato in quest’annata, non si fa perturbare dalla rete degli avversari. Così, al 52′, sul pallone messo in mezzo da Mattia Zaccagni arriva Dele-Bashiru, che da posizione ravvicinata ribadisce in rete. I biancocelesti, dopo il nuovo vantaggio, reiterano il proprio pressing per provare a mettere tra sé e gli olandesi due reti di distanza. Ci prova Tchaouna, con un’azione personale che però si scontra con l’opposizione della difesa avversaria. A concretizzare è invece Pedro, il quale finalizza al 77′ un’azione di grande spessore della squadra biancoceleste partita dalla retroguardia. Il solito Nuno Tavares, entrato al posto dell’infortunato Luca Pellegrini, si rende protagonista di una sgaloppata su cui i calciatori avversari non riescono a far nulla. Arrivato nella metà campo avversaria, il portoghese serve Tchaouna, che con un tacco di prima intenzione smista il pallone per Pedro. Lo spagnolo calcia a giro con il sinistro trovando una traiettoria imparabile per Pasveer. Il match termina 3-1 per i biancocelesti, ora vicinissimi al passaggio agli ottavi di finale della competizione. Una Lazio sempre più convinta delle sue capacità e dei suoi mezzi si presenta così alla sfida di Serie A contro l’Inter, che si giocherà all’Olimpico lunedì 16 dicembre, con tutta l’intenzione di dimostrare di poter tenere testa ai campioni d’Italia. In una sfida che promette spettacolo.

AJAX-LAZIO 1-3, IL TABELLINO:

12′ Tchaouna (L), 46′ Traorè (A), 52′ Dele-Bashiru (L), 77′ Pedro (L).