Marinozzi: «Napoli nel 2025 tanti pareggi. Risposta con la Fiorentina»

Marinozzi analizza la situazione del Napoli in questo 2025, dopo lo scontro diretto con l’Inter e la prossima sfida con la Fiorentina in programma domenica, dopo i nerazzurri.

TANTI PAREGGI – Andrea Marinozzi ha analizzato la situazione del Napoli, evidenziando le difficoltà degli ultimi mesi e l’importanza della prossima partita in vista della lotta scudetto, dopo il pareggio con l’Inter: «I partenopei vengono da un periodo non troppo felice, a partire dal mercato di gennaio: poteva portare entusiasmo e così non è stato. In campionato poi sono arrivati i pareggi e il periodo non troppo felice poteva essere incrementato con una sconfitta con l’Inter. Così non è stato, sono riusciti a pareggiare anche quella, ora però servirà dare una risposta a partire dalla sfida contro la Fiorentina».

Mercato deludente e risultati altalenanti

SI ACCENDE LO SCONTRO SCUDETTO – Secondo Marinozzi, una delle cause principali del calo del Napoli è stato il mercato di gennaio, che non ha portato l’entusiasmo sperato. La sessione invernale, che avrebbe potuto regalare rinforzi utili alla rosa, non ha inciso come ci si aspettava, lasciando la squadra senza quei rinforzi che avrebbero potuto cambiare le sorti della stagione. L’Inter, reduce dal pareggio con il Napoli, scenderà in campo sabato sera alle 20:45 contro il Monza, mentre gli azzurri affronteranno la Fiorentina domenica alle 15. Questo piccolo vantaggio di riposo per i nerazzurri potrebbe avere un impatto sulla corsa ai primi posti, soprattutto in una fase della stagione in cui le energie iniziano a pesare. Il Napoli, dal canto suo, dovrà sfruttare al meglio il tempo a disposizione per recuperare le forze e presentarsi al meglio contro la Fiorentina, in una gara che può segnare una svolta.