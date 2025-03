Asllani supera Calhanoglu! La grande verità di Feyenoord-Inter

Kristjan Asllani ha giocato una delle sue migliori partite in Feyenoord-Inter. L’albanese fa meglio di Hakan Calhanoglu e ora sorgono dubbi sulle scelte delle prossime gare.

CONFRONTO – Da una parte c’è chi viene da cinque infortuni muscolari e sta ancora cercando di entrare nella sua condizione migliore, dall’altra c’è chi al terzo anno di Inter sta finalmente conquistando la fiducia del suo allenatore. Kristjan Asllani ha giocato la miglior partita della stagione contro il Feyenoord e la prestazione arriva proprio nel momento in cui Simone Inzaghi ne sente il maggior bisogno. Il numero 20 dà problemi ed è un lontano parente di quello visto prima di quest’anno in maglia nerazzurra, Asllani può essere la soluzione. In questo momento non è così sbagliato pensare che l’ex Empoli sia una scelta migliore di Calhanoglu al centro del centrocampo.

Asllani, numeri da sogno in Feyenoord-Inter!

NUMERI – Asllani ha giocato 81 minuti in Feyenoord-Inter prima di essere sostituito per Calhanoglu. L’albanese è l’unico ad aver garantito lucidità in fase di possesso, soprattutto in un primo tempo in cui alcuni giocatori dovevano ancora capire la propria disposizione. Il regista ha toccato il pallone 59 volte, portando a termine 50 passaggi su 52 provati. La perfezione quasi raggiunta culmina nel passaggio chiave verso Denzel Dumfries, che dà inizio all’azione del gol del momentaneo 0-1. La verticalizzazione ha tagliato il centrocampo del Feyenoord e regalato all’Inter la prima grande occasione della partita. Sei passaggi lunghi su otto riusciti, tre duelli a terra vinti su tre e anche un tiro verso la porta. La punizione di fine primo tempo poteva trasformarsi in gol, il portiere avversario ha fatto un’ottima parata.