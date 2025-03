Moviola Feyenoord-Inter: rigore netto al replay! Ueda fa scena

Feyenoord-Inter ha avuto Eskas come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2024-2025 e finito 0-2. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione norvegese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA FEYENOORD-INTER, PRIMO TEMPO – Non sembrava una partita così difficile, invece alla fine qualche episodio c’è stato. Come al 22′, quando Marcus Thuram entra in area e va a contrasto con due avversari ma non c’è nulla. Così come non c’è niente per la caduta di Jeyland Mitchell sempre a duello con Thuram. Due minuti più tardi (28′) sempre Thuram va via a Thomas Beelen ma l’azione sfuma, segnalato un fuorigioco mentre il difensore del Feyenoord era caduto. Regolare il gol del vantaggio dell’Inter: è buona la posizione di Denzel Dumfries lanciato sulla destra, così come di Thuram che segna in acrobazia.



Moviola Feyenoord-Inter: per l’arbitro Eskas voto 6

MOVIOLA FEYENOORD-INTER, SECONDO TEMPO – Alla pari dello 0-1, anche sul raddoppio di Lautaro Martinez in avvio c’è Alessandro Bastoni in posizione regolare. Nessun fallo su Benjamin Pavard da parte di Ibrahim Osman, sull’azione chiusa dalla traversa di Jakub Moder. Al 62′ Thuram entra in area da sinistra e cade dopo intervento di Mitchell: l’arbitro Espen Eskas fa proseguire. Dopo un check al VAR richiamo e rigore: in diretta non sembrava così netto, invece al replay si nota come Thuram metta la gamba davanti, tocchi palla e venga colpito in maniera netta dall’avversario. Con Mitchell ammonito al 68′ per aver preso in pieno Pavard a palla scaricata. Fa una gran sceneggiata Ayase Ueda al 70′, quando cerca di saltare Stefan de Vrij, casca e chiede rigore sul nulla. Poi protesta Timon Wellenreuther ed è ammonito lui. Gialli anche a Bastoni e Marko Arnautovic nel finale, rischia Mitchell (duro su Dumfries).