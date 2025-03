Capello: «Feyenoord senza la corsa vista col Milan. Merito dell’Inter!»

Dal rammarico del rigore sbagliato da Zielinski alla buona prova dell’Inter che disinnesca il Feyenoord, a differenza di quanto fatto dal Milan poche settimane fa. Ecco il pensiero di Fabio Capello sulla gara di Champions League.

RAMMARICO – L’Inter supera l’ostacolo Feyenoord in trasferta, battendo l’avversario olandese 0-2 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il risultato sorride ai nerazzurri in vista del ritorno a San Siro, in programma il prossimo martedì, ma sarebbe potuto essere ancora più favorevole se Piotr Zielinski avesse messo a segno il rigore assegnato dall’arbitro al 65′. Fabio Capello, ospite di Sky Sport, commenta proprio la conclusione del polacco: «Per l’Inter quel rigore del 3-0 sarebbe stato importante. Purtroppo Zielinski non ha calciato bene, il portiere si è mosso molto prima. Se sei il rigorista, quindi uno specialista, devi guardare il portiere».

Inter e Milan, come cambia l’avversario Feyenoord: la spiegazione di Capello

LE DIFFERENZE – Fabio Capello, poi, mette a confronto la prestazione del Feyenoord nella gara contro l’Inter con quella nella doppia sfida dei playoff di Champions League di poche settimane fa contro il Milan. In merito l’ex calciatore e allenatore dichiara: «L’Inter ha avuto maggior possesso palla e ha vinto 2-0. Non ha permesso al Feyenoord di fare niente. Hanno avuto due spunti all’inizio e poi uno nella ripresa, ma la squadra di Van Persie non aveva quella corsa e quel dinamismo che abbiamo visto contro il Milan. Ciò vuol dire che la squadra dell’Inter era ben piazzata e non lasciava spazi». Questa, dunque, l’opinione di Capello nel post partita degli ottavi di finale di Champions League.