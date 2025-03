Fiorentina, sfiora la rimonta in Conference League ma il Panathinaikos ha la meglio!

In Panathinaikos-Fiorentina, per gli ottavi di finale di Conference League, succede di tutto. Sotto di due gol, i viola trovano subito il pareggio e sfiorano la rimonta ma alla fine i greci trovano il vantaggio con Teté.

L’INIZIO – È il momento della Fiorentina sul campo europeo: l’andata degli ottavi di Conference League prevede la trasferta in casa del Panathinaikos. Il match si mette subito male per la squadra di Raffaele Palladino, che già al quinto minuto del primo tempo si ritrova sotto di un gol. La conclusione è di Swiderski, che coglie l’assist di Maksimovic e calcia di prima intenzione verso la porta di Terraciano. Al 19′ è l’autore dell’assist a trovare il raddoppio: questa volta il portiere viola commette errore, lasciando la presa del pallone sul primo tentativo dalla distanza di Djuricic. Maksimovic si avventa sulla respinta e non sbaglia il 2-0.

Panathinaikos-Fiorentina 3-2

IL FINALE – La Fiorentina, però, rientra immediatamente in partita grazie al gol di testa di Beltran al 20′. Dopo tre minuti la squadra di Palladino riapre tutto con la conclusione dal limite dell’area di Fagioli: il pallone entra in rete, anche grazie alla deviazione di Arao, e riporta la sfida in parità. Molti meriti all’ex Inter Gosens, che firma gli assist di entrambi i gol. Poco prima della ripresa, al 44′, il Panathinaikos rischia addirittura la rimonta: Moreno infila in rete il pallone del 2-3 arrivatogli da Comuzzo, ma il VAR annulla tutto per il fuorigioco dell’autore del gol. Il buon momento della Fiorentina viene spezzato dall’intervallo e il secondo tempo complica nuovamente tutto. Al 55′, infatti, il Panathinaikos trova il gol del nuovo vantaggio: tutto nasce da una ripartenza di Djuricic che al centro dell’area trova Teté. Il centrocampista brasiliano mette KO Terraciano con una conclusione rasoterra. L’andata degli ottavi di finale di Conference League sorride ai greci.