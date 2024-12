Lazio-Inter, Inzaghi si riaffida a 5 pedine: probabile formazione – TS

Oggi riparte il campionato con la sedicesima giornata, che si concluderà lunedì sera con Lazio-Inter. Simone Inzaghi, dopo Leverkusen, dovrebbe riaffidarsi su cinque giocatori.

COUNTDOWN – Ieri è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia verso Lazio-Inter, almeno per quanto riguarda i nerazzurri. Per la Lazio comincerà oggi, ovvero all’indomani della bellissima vittoria in Europa League contro l’Ajax di Luca Farioli. Simone Inzaghi, dopo il KO di Leverkusen, è pronto a rimettere in campo la cosiddetta Inter dei migliori. Dunque, dentro nuovamente cinque pedine che non sono scese dell’inizio in Champions League: ossia i due esterni Denzel Dumfries e Federico Dimarco, le due mezzali Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez in avanti.

Lazio-Inter, la probabile formazione di Inzaghi contro la sua ex squadra

ULTIME – Dall’allenamento di ieri, una buona notizia per Inzaghi, che ha recuperato Dumfries. L’olandese, dopo aver saltato Leverkusen per un attacco influenzale, è pienamente recuperato e dunque potrà giocare all’Olimpico. Il terzetto difensivo rimarrà intatto, con Yann Aurel Bisseck, de Vrij e Alessandro Bastoni dal primo minuto. Ancora emergenza in difesa, visto il forfait di Francesco Acerbi e allo stesso tempo di Benjamin Pavard, out dalla partita contro il Lipsia. La probabile formazione secondo Tuttosport:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.