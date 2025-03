Feyenoord-Inter 0-2, pagelle: Bastoni perfetto 7.5, Zielinski shock 5!

L’Inter vince per 2-0 contro il Feyenoord e guadagna un grande vantaggio in vista del ritorno a San Siro. Bastoni è fenomenale anche da esterno, Zielinski da shock. Le pagelle della partita di Champions League.

JOSEP MARTINEZ 6.5 – Fa diverse parate nel primo tempo e dà sicurezza alla difesa anche sulle palle inattive. Uscite ed esplosività tra i pali, bene ancora.

Feyenoord-Inter, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6 – In un’occasione sbaglia lo stop e regala l’occasione al Feyenoord che colpisce la traversa. L’unico errore della serata in cui gestisce tranquillo.

STEFAN DE VRIJ 7 – Domina Carranza nel primo tempo, poi fa l’azione della partita: in uno contro uno con Ueda non si fa saltare e lo ferma in extremis!

– dal 72′ YANN BISSECK 6 – Sulle palle alte domina sia in difesa che in attacco. Fa ciò che è utile alla causa appena fa il suo ingresso.

FRANCESCO ACERBI 7 – Fa più l’esterno che il difensore centrale. Si sovrappone, arriva sul fondo e crossa, addirittura calcia verso la porta in area di rigore avversaria. Avessero tutti la fame del nostro “leone” sarebbe tutto più facile.

Feyenoord-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 7 – Detta sempre la profondità e sul suo appoggio arriva il cross di Barella per il gol di Thuram. L’unico che crea pericoli costanti sulla fascia destra, indispensabile anche nella sua imprecisione.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – Nel primo tempo sbaglia ogni singolo passaggio che prova ed è uno dei peggiori. Poi inventa l’assist per Thuram con un cross perfetto sul secondo palo.

– dal 72′ DAVIDE FRATTESI 6 – In recupero non manca mai ed è importante quando il Feyenoord prova a ripartire.

KRISTJAN ASLLANI 7 – Davanti alla difesa lavora bene, sia in fase di possesso che non. Verticalizza per Dumfries e dà inizio all’azione del gol: coraggioso e veloce nel pensiero.

– dall’82’ HAKAN CALHANOGLU S.V.

PIOTR ZIELINSKI 5 – Impalpabile e fuori ritmo rispetto alla partita del de Kuip. Fa l’assist per Lautaro, ma sbaglia anche il rigore del possibile 0-3.

ALESSANDRO BASTONI 7.5 – Ci mette qualche minuto per capire le distanze con Acerbi, poi si adegua e fa benissimo. Dal suo dribbling in area di rigore nasce il gol del 2-0: non male da esterno!

Feyenoord-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 7 – Non è in grado di giocare, non scatta e non ha lo sprint per puntare l’uomo. Gli basta un contro-movimento sul difensore per liberarsi dalla marcatura e segnare il primo gol decisivo della serata. Nella ripresa guadagna anche il rigore: a mezzo servizio è fondamentale!

– dal 62′ MEHDI TAREMI 6 – Non entra con la giusta cattiveria, solo qualche sponda spalle alla porta e nient’altro. Serve di più!

LAUTARO MARTINEZ 7 – Appena segna l’Inter sfiora il raddoppio con un tiro a giro ed è l’unico assolo del primo tempo. Dopo si sblocca siglando il 2-0 in area di rigore. Sesta firma in questa edizione di Champions League.

– dall’82’ MARKO ARNAUTOVIC S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – Un’Inter incerottata, senza esterni e senza soluzioni a gara in corso, vince contro il Feyenoord e fa un grande passo verso i quarti di finale. Il mister non sbaglia nulla, ha coraggio nel lanciare Asllani e Zielinski ottiene risposte positive almeno dal regista. L’Inter guadagna la possibilità di gestirsi in vista del ritorno, dove servirà semplicemente tenere il doppio vantaggio. Il compito non è difficile!