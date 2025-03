Inter, un giocatore nella squadra della settimana in Champions League!

L’Inter ha battuto il Feyenoord per 2-0 e ha mostrato ancora una volta la sua solidità difensiva in Olanda. La UEFA Champions League premia un giocatore nerazzurro nella squadra della settimana.

PREMIO – Il 2-0 sul Feyenoord vale un pezzo della qualificazione ai quarti di finale di UEFA Champions League. Dall’altra parte il Bayern Monaco ha battuto il Bayer Leverkusen per 3-0 assicurandosi praticamente il passaggio del turno. In caso di vittoria anche a San Siro i nerazzurri affronteranno perciò quasi sicuramente i bavaresi, che nella storia delle gare a eliminazione diretta non hanno avuto proprio fortuna a Milano. L’Inter ha giocato una grandissima partita in Olanda superando le difficoltà causate dalle assenze sulla fascia sinistra e non solo. Ha segnato una rete per tempo con Marcus Thuram e Lautaro Martinez, ma soprattutto ha portato a casa l’ennesimo clean sheet della stagione in Europa. Precisamente è l’ottavo in nove partite giocate: solo il Bayer Leverkusen ha segnato un gol ai nerazzurri. La Champions League così, dal suo profilo X, ha premiato uno dei giocatori dell’Inter protagonisti della partita contro il Feyenoord.

Benjamin Pavard è stato votato tra i migliori difensori di questa settimana europea. Assieme a lui anche un ex Serie A, ossia Emre Can.