Condò: «Inter chirurgica. Differenza evidente con le altre squadre!»

Paolo Condò apprezza il lavoro svolto dall’Inter a Rotterdam per il primo round degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord. Ecco le qualità nerazzurre evidenziate dal giornalista.

QUELLO CHE DOVEVA FARE – Paolo Condò, intervenuto nello studio di Sky Sport dopo Feyenoord-Inter, dichiara: «Prestazione chirurgica dei nerazzurri, che hanno fatto quello che doveva fare. La squadra di Simone Inzaghi ha rischiato poco, ha segnato con i suoi due attaccanti, ha ipotecato la qualificazione. L’Inter ha fatto quello che fanno le squadre ambiziose, basta guardare anche i risultati del giorno precedente. Negli ottavi di finale la prima partita viene giocata in trasferta dalla squadra che è testa di serie: vai, giochi, vinci. L’ha fatto l’Arsenal, l’ha fatto l’Aston Villa e l’ha fatto anche Inter».

Le risposte positive dell’Inter a Rotterdam: il commento di Condò dopo la vittoria sul Feyenoord

NELLA STESSA DIREZIONE – Paolo Condò, prosegue sottolineando: «La prestazione dei nerazzurri ha fatto vedere tutta la differenza fra quella di Simone Inzaghi e le altre squadre. Milan e Juventus, lo sappiamo, quest’anno hanno fatto una rivoluzione. Mentre i nerazzurri sono un blocco che giocano da anni insieme e remano tutti assolutamente nella stessa direzione. Hanno bene in mente cosa bisogna fare per avanzare. Se questo risultato, come penso, verrà confermato anche nella gara di ritorno, avremo l’Inter ai quarti di finale e così avrà già migliorato il risultato dell’anno scorso in Champions League». Prima del ritorno a San Siro, però, i nerazzurri devono tornare a pensare al campionato: sabato sera ci sarà il Monza.