Frattesi, in Premier League nuovo interesse: plusvalenza Inter! – TS

Il futuro di Davide Frattesi rimane in bilico e in estate, in caso di offerta importante, lascerà l’Inter. In Premier League arriva il forte interesse di un nuovo club.

INTERESSE – In principio era stata (e forse lo sarà ancora) la Roma, in Italia, mentre in Premier League il Tottenham. Ma l’Inter a gennaio ha chiuso la porta sia all’una che all’altra per Frattesi. In estate però potrebbe dire di sì ad una nuova pretendente: ossia il Nottingham Forest. Il Forest guidato dalla presidenza Marinakis e dal DS Edu sta pensando a come rinforzare la prossima stagione, che potrebbe vedere lo storico club inglese nuovamente in Champions League dai tempi del leggendario Brian Clough. Ad oggi, infatti, il Nottingham è terzo in classifica e saranno ben cinque i posti disponibili per la prossima edizione della Super Champions. Insomma, le chance ci sono. Ecco perché in Inghilterra pensano già in grande.

Nottingham Forest su Frattesi e l’Inter medita una plusvalenza

PLUSVALENZA – Come riferisce Tuttosport, Frattesi è finito nel mirino del Nottingham Forest. Ad aprile potrebbero già avviarsi i primi contatti con l’Inter, che per il suo centrocampista non accetta offerte inferiori ai 35 milioni di euro. In Inghilterra, non avrebbero problemi in tal senso, ecco perché non è da escludere un’eventuale plusvalenza estiva per le casse di Viale della Liberazione. D’altronde, a centrocampo la coperta sta diventando fin troppo lunga, visto anche l’arrivo a giugno di Petar Sucic.

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira