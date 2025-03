Bijol strizza l’occhio all’Inter: «Rivoglio la Champions League!»

Bijol non nasconde un suo desiderio, ossia quello di ritornare a giocare in Champions League. E l’Inter lo potrebbe anche accontentare. Ci ha già giocato quando militava al CSKA Mosca.

SALTO – Jaka Bijol ospite in collegamento su Radio RDS Serie A, la radio ufficiale della Lega Serie A. Il difensore dell’Udinese, nella lista dell’Inter per rafforzare la difesa nerazzurra nella prossima stagione, ha risposto alla domanda sul futuro e in particolare se si sente già pronto al grande salto in una squadra che giochi la Uefa Champions League. Lo sloveno, leader della difesa friulana, ha risposto senza mezze misure strizzando, tra virgolette, l’occhio all’Inter. Queste le sue parole: «Obiettivo per me e penso di essere pronto, vediamo cosa succede in futuro. La Champions League è un obiettivo per tutti i giocatori giocarla e anche per me. Vorrei ritornare a giocarla certamente». Non è un mistero che l’Inter abbia messo nel mirino il difensore dell’Udinese, capitano della sua squadra. D’altronde si tratta di uno dei difensori più bravi nel panorama italiano e sotto la gestione dell’allenatore tedesco Kosta Runjaic sta ulteriormente crescendo. Da capire se in estate ci sarà l’affare tra il club nerazzurro e quello friulano, che da questo punto di vista rimangono sempre due società amiche e attive.