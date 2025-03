Inzaghi col Feyenoord insiste su Thuram, ma può andare avanti?

Inzaghi per Feyenoord-Inter ha puntato di nuovo su un Marcus Thuram a mezzo servizio. Una scommessa vinta alla luce del risultato, che però lascia una domanda: quanto si può portare avanti questa situazione?

CONFERMA DA ACCIACCATO – Per Feyenoord-Inter Inzaghi ha puntato ancora sulla sua coppia di attacco titolare. Il che significa in particolare su Thuram. Vale a dire quel giocatore che, dopo diversi giorni di allenamenti a parte, col Napoli era tornato a giocare per farsi male di nuovo. E giocare pure diverso tempo su questo dolore, che ha evidentemente compromesso la sua prestazione. La fiducia dell’allenatore però non è venuta meno. Anzi. Tanto da confermarlo, appunto, in Champions League. Ancora una volta in condizioni precarie, che il francese ha evidenziato da subito.

FIDUCIA RIPAGATA – Inzaghi ovviamente ha ponderato la sua scelta. L’importanza di Thuram nella formazione è assoluta. Il tecnico ha fiducia massima in lui. E il giocatore ha dato disponibilità a giocare, pur sapendo di essere limitato e di dover stringere i denti. Il risultato finale, col numero nove decisivo, è una bella storia. Ma bisogna farsi una domanda: qual è il confine di questa cosa?

RISCHIO CALCOLATO – Thuram non risulta effettivamente infortunato, ma a vederlo giocare è chiaro come la sua caviglia non sia ancora a posto. Il giocatore non si fida a forzare, ad accelerare, a scattare. Il che lo mette in una condizione di rischio. Non può fare il suo lavoro al massimo, e questo lo espone a potenziali problemi di varia natura. Iniziando ovviamente dai contrasti avversari, cui non può rispondere col giusto vigore. Non è un caso che sia col Napoli che col Feyenoord la sua presenza nella partita, scarsa in entrambi i casi, sia andata a calare col passare dei minuti. Per esemplificare, a Rotterdam nei quasi venti minuti giocati nel secondo tempo ha toccato quattro palloni. E delle due era la partita in cui stava meglio. Quante volte si può correre questo rischio?

QUALE LIMITE? – Inzaghi chiaramente ha mandato in campo Thuram per affrontare al meglio l’andata degli ottavi di Champions. Una gara pesante, con un obiettivo in palio. Col nove in campo la speranza di riuscire a indirizzare il doppio confronto veniva ovviamente massimizzata. Una scommessa che, come detto, ha pagato. L’Inter però da qui in poi vivrà quasi tutte partite decisive vista la situazione generale. Perché far giocare il francese col Feyenoord e non col Monza, dove vincere è imperativo per mantenere il primato in classifica? Inzaghi dovrà soppesare bene tutte le necessità, trovando un compromesso tra la condizione del giocatore e il bisogno di far risultato.