De Winter-Inter, pista di mercato concreta! La richiesta del Genoa

L’Inter ha messo nel mirino per il proprio mercato estivo Koni De Winter. Il difensore del Genoa piace tanto alla dirigenza nerazzurra, che ha allacciato da mesi i contatti con i suoi rappresentanti. Ecco quanto chiede il Grifone.

PISTA CONCRETA – L’Inter in estate interverrà sul mercato per acquistare almeno un nuovo difensore centrale. Dal momento che sia Francesco Acerbi che Stefan de Vrij sono avanti con l’età, il club nerazzurro ha deciso di ringiovanire il reparto. Nel mirino, come riferisce anche il collega franco-belga Sascha Tovalieri, c’è Koni De Winter. Il giocatore del Genoa è uno dei pilastri della squadra di Patrick Vieira, che si sta avviando verso una salvezza tranquilla. Secondo il collega, la dirigenza dell’Inter già da mesi è in contatto con i rappresentanti di De Winter. Insomma, il ragazzo è apprezzato molto dalle parti di Viale della Liberazione. In merito alla richiesta del Genoa, i nerazzurri non sembrano preoccupati.

PREZZO – Il Genoa chiede per De Winter circa 30 milioni di euro. Una cifra, riferisce Tovalieri, che non spaventa l’Inter. Inoltre, i rapporti tra il Grifone e la società nerazzurra sono più che ottimi. La scorsa estate, infatti, la Beneamata ha acquistato dal club ligure il portiere spagnolo Josep Martinez per una cifra intorno ai quindici milioni di euro. Nuovo asse Inter-Genoa? Intanto, il ragazzo belga, 22 anni, cresce bene sotto la Lanterna e in sedici partite stagionali ha anche segnato tre gol.