Padovan incredibile: «Inter non forte, è il Feyenoord scarso! Uscirà…»

Feyenoord-Inter è finita sul risultato di 0-2: i nerazzurri hanno quasi raggiunto la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Manca l’ultimo passo, ma l’intervento di Giancarlo Padovan è folle su Radio Radio.

SUCCESSO – L’Inter ha vinto contro il Feyenoord per 2-0 all’andata degli ottavi di finale di Champions League, ma non ha convinto tutti. Incredibilmente c’è chi dedica critiche alla squadra di Simone Inzaghi rifiutandosi di parlar bene dei nerazzurri. Uno degli interventi di oggi ha del clamoroso.

Inter, senti le parole di Padovan…

INTERVENTO – Il protagonista è Giancarlo Padovan, che dice qualcosa di incredibile: «Io mi sottraggo ai complimenti. Se ci domandiamo come ha fatto il Milan a uscire col Feyenoord allora non ci dobbiamo domandare perché l’Inter batte il Feyenoord. Loro sono scarsi, non l’Inter è una grande squadra. Il Milan è uscito perché era in 10 altrimenti non perdeva mai la partita. In Olanda ha perso e non ha mai visto palla, ma si era qualificato a San Siro. Il terzino fa una scemenza ma si qualifica. Sappiamo che ieri gli indisponibili del Feyenoord erano 15 e 5 giocatori di religione musulmana hanno fatto il Ramadan. La squadra di Inzaghi ha affrontato le riserve e penso che faccia poca strada in Champions League. Mi sembra che gli avversari e le prestazioni siano inferiori. L’Inter uscirà col Bayern Monaco»