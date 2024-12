Agresti: «Inter preoccupata dalla Lazio! Esempio a Leverkusen»

Agresti giudica l’Inter preoccupata in merito al prossimo match di campionato contro la Lazio. Cita, a tal proposito, Leverkusen.

QUESTIONE DI RISERVE – In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Stefano Agresti confrontando le rose di Lazio e Inter, che si scontreranno lunedì sera, ha analizzato le alternative delle due squadre: «L’Inter ha sicuramente delle alternative di livello, di costo e di storia molto elevato, ma come toglie i titolari e mette le riserve cambia anche il rendimento. A Leverkusen aveva riserve coi fiocchi, ma non è andata bene. Nella Lazio, togli una pedina e ne metti un’altra, ma il rendimento non cambia: giocano tutti sempre bene. Grandissimo merito dell’allenatore e dei giocatori, che hanno la disponibilità mentale giusta».

Verso Lazio-Inter, secondo Agresti nerazzurri preoccupati

PREOCCUPATA – Secondo Agresti, l’Inter è preoccupata: «Sarà una partita nella quale la Lazio ha una grande opportunità, può fare un altro salto di qualità in campionato. Non credo che la Lazio debba dare delle risposte positive in questa stagione, quanto l’Inter sia preoccupata della partita contro la Lazio lo dimostrano le scelte effettuate da Inzaghi a Leverkusen. Ha messo in panchina cinque titolari. Ha giocato solo Calhanoglu, ha risparmiato tutto il centrocampo, dimostrazione di grande rispetto e considerazione da parte di Inzaghi».