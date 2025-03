Ranieri sfida il Napoli: «Panathinaikos, brutto approccio. Domenica non sarà così»

Ranieri, difensore della Fiorentina, dopo la sconfitta 3-2 contro il Panathinaikos in un’intervista rilasciata attraverso i canali ufficiali viola ha parlato del prossimo impegno contro il Napoli.

PROSSIMA SFIDA – Luca Ranieri non è per nulla contento dell’approccio della Fiorentina mostrato in Conference League contro il Panathinaikos. Il capitano viola richiama l’attenzione di tutta la squadra in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli: «Ce lo diciamo sempre di iniziare con grinta le partite, ma a sto giro è andata male. Abbiamo recuperato con una reazione fantastica e abbiamo rischiato di chiudere il primo tempo in vantaggio, sono sicuro che a partire da Napoli non accadrà più e non vediamo l’ora di rimontare giovedì. La squadra che vince cerca di perdere tempo e quella che perde si lamenta, ora li aspettiamo al Franchi».