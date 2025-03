Brambati: «Inter, giusto credere al Triplete! Solo un problema»

Massimo Brambati segue assolutamente Simone Inzaghi nella sua provocazione in conferenza stampa post Feyenoord-Inter. L’intervento su TMW Radio.

CHAMPIONS LEAGUE – Massimo Brambati sorprende e appoggia Simone Inzaghi: «L’Inter deve credere nel Triplete? È giusto che ci creda, fa bene. Adesso la strada si farà più dura in Champions. Dopo il 3-0 di ieri, il Bayern Monaco è favorito per passare il turno e per l’Inter non sarà semplice. Inzaghi però fa bene a crederci perché ha tutte le carte in regole, ma vedo la squadra un po’ più sulle gambe rispetto a inizio anno. Magari è dovuto a una preparazione fatta a gennaio, ma non li vedo così brillanti come prima».

Inter, Brambati sottovaluta la Juventus!

CAMPIONATO – Su un’avversaria dell’Inter Brambati ha detto: «Ho visto una squadra altalenante, che non è capace di compattarsi. La Juventus è una squadra guidata da un allenatore che finora mi ha lasciato molti dubbi, dalle formazioni fatte alle sostituzioni, passando per la comunicazione. La strada tracciata non mi sembra quella di una squadra che da qui alla fine non sbaglierà più. Abbiamo visto come è inciampata in un sacco di pareggi, che ti fanno pensare. Poi ovvio, se svengono quelle davanti, ma ne ha tre e non solo una».