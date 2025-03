Carlos Augusto in soccorso di Inzaghi: il rientro dall’infortuno è vicinissimo!

Il rientro dall’infortunio di Carlos Augusto è sempre più vicino. Il brasiliano è pronto a tornare, donando una soluzione in più preziosissima sulle fasce a Simone Inzaghi.

EMERGENZA FINITA? – Com’è noto, negli ultimi dieci giorni Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con innumerevoli infortuni che hanno gettato l’Inter in piena emergenza. Le assenze, oltre che tante, hanno riguardato quasi tutte lo stesso reparto di campo, tanto che l’allenatore ha dovuto necessariamente adottare delle soluzioni di emergenza. Uno di questi infortuni ha visto protagonista Carlos Augusto, fermo da circa due settimane. Insieme a lui anche Nicola Zalewski, Matteo Darmian e Federico Dimarco. L’unico esterno a restare solido, al comando di mister Inzaghi, è Denzel Dumfries, titolare a destra contro il Feyenoord. Fortunatamente, però, il brasiliano sta per rientrare a disposizione, andando ad aumentare le alternative nerazzurre nella settimana che conduce a Inter-Monza.

Carlos Augusto verso il rientro: le ultime novità sul primo esterno recuperato da Inzaghi prima di Monza-Inter

RIENTRO PROGRAMMATO – Dopo l’ottima risposta in Champions League, nella gara d’andata degli ottavi di finale contro il Feyenoord, l’Inter è immediatamente tornata a lavoro: all’orizzonte, infatti, c’è già la sfida di campionato contro il Monza. Carlos Augusto dovrebbe tornare a disposizione proprio in tempo per la gara di sabato sera, poiché secondo quanto riporta Matteo Barzaghi su Sky Sport il rientro in gruppo è disposto proprio per la giornata di domani. Vicinissima, dunque, la ripresa a tutti gli effetti del brasiliano, che però avrà un solo giorno a disposizione per lavorare con la squadra di Inzaghi prima di Inter-Monza. Si attendono, dunque, novità nella giornata di domani per scoprire quante chance avrà il centrocampista di poter disputare la sfida della ventottesima giornata di Serie A.