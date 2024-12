Inter-Parma, chi alle spalle di Bonny? La probabile formazione

Inter-Parma si disputerà oggi 6 dicembre alle ore 18:30 allo Stadio San Siro: di seguito la probabile formazione di Fabio Pecchia.

LA SFIDA – Inter-Parma è una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. La compagine allenata da Simone Inzaghi si presenta alla sfida con l’intenzione di guadagnare punti sulle dirette concorrenti. Il Napoli e la Lazio si fronteggeranno, all’Olimpico, nel remake del match di Coppa Italia vinto dai biancocelesti con il punteggio di 3-1. Il tecnico piacentino è però consapevole del buon ruolino di marcia dei crociati contro le big, per cui ha invitato i suoi uomini a tenere alta la soglia dell’attenzione per il match contro la squadra di Fabio Pecchia.

Inter-Parma, la probabile formazione di Pecchia:

LE SCELTE – Per Inter-Parma, Pecchia ha un grande dubbio di formazione. Il riferimento è al ballottaggio tra Anas Haj e Valentin Mihaila per il ruolo di trequartista chiamato ad agire alle spalle di Ange-Yoan Bonny. Al momento, l’autore del gol del momentaneo 2-1 contro la Lazio appare favorito per un posto da titolare. Sugli esterni, Enrico Del Prato ed Emanuele Valeri dovrebbero essere chiamati a giocare dal primo minuto. In avanti, difficilmente il tecnico laziale farà a meno di Matteo Cancellieri e Dennis Man, due dei principali interpreti in fase offensiva della sua squadra.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Haj, Cancellieri; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia.