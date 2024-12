Merlo: «Il calcio è libertà e felicità. Voglio portare trofei all’Inter»

Beatrice Merlo, calciatrice dell’Inter Women, si è raccontata parlando del significato del calcio per lei e dei suoi obiettivi con il club nerazzurro.

LE DICHIARAZIONI – Beatrice Merlo, terzino dell’Inter Women, è la protagonista del Matchday Programme di oggi pubblicato sul sito della società nerazzurra. La calciatrice italiana si è soffermata sul valore che lei attribuisce al calcio: «Ho iniziato a giocare a calcio proprio con questi colori e continuare ad indossarli oggi è motivo d’orgoglio e un onore. In questi anni sono cresciuta, ora sono meno impulsiva e più razionale, anche se in campo uso sempre l’istinto.

GRUPPO INTER – Merlo si è successivamente concentrata sul senso di comunità esistente nell’Inter Women: «Nella squadra di quest’anno c’è unione, ci capiamo anche con lo sguardo e questo poi si vede anche in campo. Per me il calcio è una valvola di sfogo, significa libertà e felicità».

Merlo sulle ambizioni con l’Inter

GLI OBIETTIVI – Merlo si è infine pronunciata sul cammino che intende intraprendere in maglia Inter. Queste le sue parole da lei rilasciate sul punto: «Continuare a divertirmi in campo, crescere con questo Club e portare qualche titolo. Personalmente voglio migliorare ogni giorno e vedere fin dove posso arrivare, non mi accontento mai».