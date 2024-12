Acerbi e Pavard, una data in programma per il recupero – SM

Francesco Acerbi e Benjamin Pavard salteranno la Supercoppa Italiana. L’unica cosa certa è questa, da Sport Mediaset viene descritto il programma per il recupero.

INFORTUNATI – L’Inter oggi è partita verso l’Arabia Saudita per la partita che l’attende il 2 gennaio alle ore 20 contro l’Atalanta. La squadra nerazzurra si giocherà il suo primo trofeo stagionale a Riyadh, vale a dire la Supercoppa Italiana che vince da tre anni consecutivi con Simone Inzaghi da allenatore. Mai nessuno nella storia ha fatto quattro di fila, l’Inter ha l’occasione ghiotta per inserirsi ancor di più nei libri di storia italiana del calcio. Il mister dovrà comunque fare a meno di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi.

Acerbi e Pavard, infortuni più lunghi del previsto

RECUPERO – Qualora l’Inter perda contro l’Atalanta rimarrà a riposo per 10 giorni. Il prossimo incontro di campionato è il 12 gennaio a Venezia contro la squadra di Eusebio Di Francesco. Francesco Acerbi e Benjamin Pavard hanno come obiettivo quello di recuperare in vista della prima partita di Serie A del 2025 nerazzurro. Inzaghi e lo staff hanno scelto la via conservativa: non si rischia nulla con i due difensori sulla via del rientro, avranno il tempo ad Appiano Gentile per allenarsi e riprendere a giocare al 100% della condizione.