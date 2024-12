De Paola: «Inter, per lo Scudetto lotta a due. Una rimarrà dietro!»

Paolo De Paola su TMW Radio prevede che l’Atalanta esca dalla corsa Scudetto con Inter e Napoli. Si lascia andare poi ad una critica alla Juventus.

ASPETTATIVE NON RISPETTATE – In questa Serie A piena di sorprese in positivo, c’è anche chi sta deludendo. Paolo De Paola ne parla in questo modo: «Sarebbe certamente un fallimento senza Champions League per la Juventus. La Juventus in questo momento è virtualmente in Champions, è a pari punti al quinto posto con la Fiorentina e credo che andranno cinque italiane in Champions vista la media punti che abbiamo in Europa. In questo momento la Juventus non deve perdere quel treno. Forse per lo Scudetto in questo momento è fuori, ma nelle altre competizioni è in corsa». De Paola poi si focalizza su Inter, Napoli e Atalanta.

Inter, la lotta Scudetto secondo De Paola. Una sorpresa!

LOTTA A DUE – De Paola azzarda infine chi uscirà dalla lotta Scudetto: «Sarà una corsa a tre ma mi aspetto che ci sarà un’ulteriore selezione e sarà una corsa a due tra Inter e Napoli. Napoli che finalmente è uscito allo scoperto con le parole di Conte che ha detto di non accontentarsi di obiettivi minimi. Chi l’ha detto che il Napoli non deve competere per lo Scudetto con l’Inter? Questo è un Napoli migliore rispetto a quello di Sarri e di Spalletti per i punti ottenuti fino a questo momento. Lukaku è stato determinante nel creare le occasioni decisive, si può discutere ma è nel vivo del gioco»