VIDEO – L’Inter vola verso Riyadh: inizia il viaggio per la Supercoppa

L’Inter è in viaggio verso l’Arabia Saudita in questo momento. La squadra nerazzurra con la dirigenza hanno preso il volo per Riyadh, il video da X.

VOLO – L’Inter ha preso il volo per Riyadh in attesa della partita del 2 gennaio alle ore 20 contro l’Atalanta. Sarà la semifinale della Supercoppa Italiana, la finale da raggiungere è in programma poi il 6 gennaio alla medesima ora. Lo stesso club ha raccontato sul proprio sito: «La squadra di Simone Inzaghi nel pomeriggio di lunedì è decollata verso Riyadh e lo ha fatto all’insegna dell’eleganza e del prestigio grazie a Qatar Airways, Official Global Airline Partner del Club. La compagnia aerea, premiata per l’ottava volta come “Airline of the Year” e riconosciuta per la “World’s Best Business Class”, ha offerto ai nerazzurri un’esperienza di viaggio unica, con comfort e servizi che incarnano la definizione di eccellenza».

Inter, i presenti per la Supercoppa Italiana

ROSA – Inzaghi dovrà fare la conta in difesa, ancora una volta. Le assenze di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi si sono protratte e l’allenatore non avrà a disposizione i suoi due titolarissimi. Al loro posto partiranno dal primo minuto, come è accaduto recentemente, Yann Bisseck e Stefan de Vrij. L’unica notizia positiva in vista della Supercoppa Italiana è il recupero almeno di Matteo Darmian, che potrà essere un’ottima alternativa. Gli altri sono tutti disponibili per gli impegni in Arabia Saudita.