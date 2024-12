Supercoppa Italiana, Juventus senza Danilo. Decisione forte!

La Supercoppa Italiana sta entrando nel vivo, oggi l’Inter è partita verso Riyadh. Ci sono novità importanti su Danilo e la sua presenza per la Juventus, ne ha scritto Fabrizio Romano su X.

COMPETIZIONE – Mancano appena tre giorni alla prima partita della Supercoppa Italiana, che sarà quella tra Inter e Atalanta il 2 gennaio alle ore 20 italiane. Il giorno successivo scenderanno in campo invece Milan e Juventus per la seconda semifinale della competizione. L’Inter è partita già verso Riyadh in Arabia Saudita, il programma della vigilia prevede la conferenza stampa di Simone Inzaghi alle ore 8:30 dell’1 gennaio. Ci sono novità però su una delle rivali, ossia la Juventus.

Supercoppa Italiana, Juventus netta con Danilo!

ADDIO – Fabrizio Romano ha dato aggiornamenti su X sulla situazione: «Danilo non viaggerà nemmeno con la squadra della Juventus in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana in programma nei prossimi giorni. È completamente fuori dai piani della Juventus e disponibile sul mercato per la sessione di calciomercato di gennaio». Nelle scorse ore il difensore brasiliano è stato accostato al Napoli, la probabilità che parta è molto alta. Danilo ha passato interamente in panchina le ultime due partite in cui era disponibile. Quella con il Venezia del 14 dicembre potrebbe diventare la sua ultima presenza in maglia bianconera.