Verona, lo stato di forma vista Inter: passerella finale

Manca sempre meno alla sfida tra Verona e Inter, valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Marco Baroni arriva alla partita, con la salvezza già raggiunta

STATO DI FORMA – Inter e Verona si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime cinque gare la squadra nelle mani di Marco Baroni ha raggiunto un’impresa che, dopo il mercato di gennaio, sembrava se non impossibile, quasi. Ovvero la salvezza e la permanenza nella massima serie del nostro campionato, addirittura una giornata in anticipo, grazie alla vittoria per 1-2 sulla Salernitana. Prima di questa decisiva vittoria, i gialloblu arrivavano da una sconfitta casalinga (1-2) contro il Torino, una vittoria, sempre in casa, contro la Fiorentina per 2-1, la sconfitta contro la Lazio per 1-0 e, soprattutto, l’importante trionfo per 1-0 nello scontro salvezza contro l’Udinese.

Verona-Inter, passerella finale per entrambe

SITUAZIONE DI CLASSIFICA – Insomma, vista la situazione in classifica delle due squadre, Verona-Inter sarà di fatto una passerella finale per i tifosi di entrambe le squadre. E anche l’occasione di far giocare chi in questa stagione ha giocato di meno. Per Simone Inzaghi, per esempio, può essere il momento giusto per provare Tajon Buchanan per la prima volta dal primo minuto, ma anche di concedere una presenza al terzo portiere Raffaele Di Gennaro, l’unico della rosa a non aver ancora messo piede in campo nel campionato che ha portato al ventesimo scudetto.

SCELTE – Marco Baroni per provare a fermare l’Inter punterà sui suoi uomini migliori, nonostante due assenze importanti come rivelato dalla lista dei convocati diramata nella giornata di ieri. Nel dettaglio, questo potrebbe essere il suo probabile undici per la sfida di questa sera: 34 Perilli; 18 Centonze, 27 Dawidowicz, 42 Coppola, 32 Cabal; 25 Serdar, 21 Dani Silva; 17 Noslin, 31 Suslov, 8 Lazovic ©; 99 Bonazzoli.