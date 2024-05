Padovan: «Dopo Zielinski e Taremi si farà altro, con l’imprimatur della proprietà»

Giancarlo Padovan ha commentato la situazione sportiva e tecnica dell’Inter, sottolineando come i colpi Piotr Zielinski e Mehdi Taremi non saranno gli unici ad avvenire con l’imprimatur della proprietà americana.

IL COMMENTO – Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport sul profilo tecnico dell’Inter campione d’Italia, nell’ottica delle future strategie di calciomercato dei meneghini dopo i colpi Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Secondo il giornalista italiano, la società nerazzurra si trova in un ottimo stato dal punto di vista prettamente sportivo, grazie agli acquisti fatti nelle precedenti stagioni e a quelli conclusi in vista dell’estate: «L’Inter sta bene così dal punto di vista tecnico e della squadra. Tutto ciò che è stato fatto, con Zielinski e Taremi, e tutto ciò che verrà avrà l’imprimatur della nuova proprietà. Da domani non cambierà nulla, perché l’Inter non ha intenzione di cambiare la sua squadra vincente».

Le prospettive dell’Inter dopo Zielinski e Taremi? Questo il punto

LE AMBIZIONI – Padovan pone l’accento sul fatto che le ambizioni della nuova proprietà resteranno le medesime della gestione Steven Zhang: «Secondo me ci sarà attenzione ai bilanci, così come c’era anche prima. Non cambierà il metodo per rendere la squadra più forte e non cambieranno le prospettive che avrà l’Inter dopo l’approdo di Oaktree. Penso che Marotta e Ausilio abbiano ottenuto dal fondo americano il mandato per proseguire in questo senso».