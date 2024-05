Verona-Inter, Inzaghi cambia più in difesa. La scelta in avanti − SM

Verso Verona-Inter, match in programma in serata che vale l’ultima giornata di campionato. Simone Inzaghi farà dei cambi, soprattutto in difesa.

ULTIME − Ultima partita della stagione per Verona e Inter, che si apprestano a salutare il campionato e a darsi arrivederci alla prossima stagione. Entrambe hanno raggiunto i propri grandi obiettivi: la salvezza gli scaligeri e lo scudetto i nerazzurri. Oggi al Bentegodi sarà, infatti, una serata di festa con la stessa squadra di Marco Baroni che verrà salutata dal proprio stadio, per l’occasione pienamente sold-out. Simone Inzaghi, dal canto suo, è pronto a schierare una formazione con diversi volti non titolari. Secondo Sport Mediaset, il maggior turnover sarà in difesa con il solo Acerbi ad essere confermato rispetto all’1-1 contro la Lazio.

Verona-Inter, Inzaghi ha scelto l’attacco

IL RESTO − In avanti, almeno, dall’inizio Inzaghi dovrebbe far riposare Lautaro Martinez. La scelta, infatti, dovrebbe andare su Thuram e Arnautovic. Poi conferma in porta per Audero, mentre rimane qualche dubbio sull’out di sinistra con tre giocatori a giocarsi due posti: Bastoni, Carlos Augusto e Dimarco. A centrocampo, Calhanoglu dovrebbe partire dall’inizio con Barella e Frattesi ai lati. Dumfries, invece, giocherà a destra al posto di Darmian. La squadra, in pullman verso Verona, si appresta a chiudere questa indimenticabile annata prima di volare con le proprie nazionali. La probabile formazione secondo Sport Mediaset:

(3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Arnautovic