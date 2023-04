Salernitana-Inter 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Salernitana-Inter è l’ennesimo disastro sportivo di questa stagione. Un flop tragicomico, molto più tragico che comico, con l’1-1 che non si può spiegare in maniera logica. E i numeri condannano gli errori in campo.

QUATTRO – Le sfide fra Inter e Salernitana disputate in carriera da Lautaro Martinez. Questa è la prima volta in cui l’argentino non riesce a segnare: nella passata stagione a segno da subentrato nello 0-5 dell’andata e tripletta al ritorno, in questa aveva aperto il 2-0 del 16 ottobre al 14′.

SEI – Le partite senza vincere per l’Inter in tutte le competizioni, con tre pareggi e altrettante sconfitte. Per trovare una striscia più lunga bisogna tornare alle otto fra l’1-3 con l’Udinese del 16 dicembre 2017 e l’1-1 col Crotone del 3 febbraio 2018 (dieci considerando come pareggio la vittoria ai rigori col Pordenone in Coppa Italia il 12 dicembre 2017).

SEI – Le trasferte di fila senza successi per l’Inter, quattro pareggi e due sconfitte dopo l’1-2 con la Cremonese del 28 gennaio. Un ruolino di marcia esterno così scadente non si vedeva dal 2017-2018, tre pareggi e tre sconfitte. Una striscia più lunga dal 2016-2017: otto, tutte perse tranne un derby pareggiato 2-2 nel recupero.

SETTE – I gol realizzati da Antonio Candreva in ventuno partite contro l’Inter, sua vittima preferita pur essendo un ex. Ieri il primo con la Salernitana, poi quattro con la Lazio e uno (l’altro da ex) con la Sampdoria.

OTTANTASETTE – I tiri tentati dall’Inter nelle ultime quattro giornate, di cui appena venticinque in porta ma undici nello specchio solo ieri con la Salernitana. Nonostante ciò sono arrivati solo un misero punto e due miseri gol, un disastro con rari precedenti nella storia del calcio. Nel dettaglio l’Inter ha calciato ventotto volte (otto in porta) con lo Spezia, diciotto (tre) con la Juventus, sedici (tre) con la Fiorentina e venticinque (undici) con la Salernitana.