Inter, ora testa al Benfica: Inzaghi pronto a mutare l’attacco − CdS

Dopo il pari beffardo contro la Salernitana, adesso per l’Inter è tempo di concentrarsi sul Benfica. Martedì sera è in programma il primo atto del quarto di finale di Champions League. Inzaghi può cambiare l’attacco

DALLA PANCHINA − Che l’attacco schierato contro la Salernitana possa diventare un indizio in vista di Benfica non è da escludere. L’Inter, dopo il pareggio contro la Salernitana, si rituffa sulla Champions League. Per Inzaghi, c’è da salvare una stagione e perché non farlo nella coppa più importante. Si può già ipotizzare qualche novità di formazione. A rischiare il posto in avanti è Romelu Lukaku. Il belga, ieri, ha vissuta un altro pomeriggio da incubo sotto porta (vedi articolo). A Lisbona rischia la panchina con Dzeko dal 1′ come nelle due gare contro il Porto.

Fonte: Corriere dello Sport − Fabio Mandarini