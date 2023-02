Inzaghi, contro la Sampdoria il tuo primo stop. Ricordi da Genova

A Genova i ricordi di Simone Inzaghi non sono così rosei. L’allenatore dell’Inter si è fermato per la prima volta nella sua esperienza nerazzurra proprio contro la Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris.

RICORDI – Simone Inzaghi non ricorda sicuramente in modo piacevole la trasferta di Genova. Il suo primo stop da allenatore dell’Inter l’ha fatto registrare proprio contro la Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris. Il 12 settembre del 2021 la squadra nerazzurra si è dovuta accontentare di un solo punto, facendosi rimontare ben due volte dal vantaggio costruito. I gol di Federico Dimarco e Lautaro Martinez non sono bastati per il successo, il tecnico piacentino ha visto i suoi uomini farsi riprendere dalle reti di Maya Yoshida e di Tommaso Augello. In questa stagione la storia è diversa: l’Inter non lotta più direttamente per lo Scudetto, deve allontanare le rivali per la Champions League e non ha margini di errore. Non si è all’inizio del campionato, ma nel pieno della competizione in cui l’Inter ha l’obbligo di centrare il suo obiettivo minimo, ossia arrivare nei primi quattro posti.