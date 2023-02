Sampdoria-Inter, alcuni cambi in casa nerazzurra? I possibili ritorni dal 1′

Simone Inzaghi potrebbe effettuare qualche rotazione nella formazione dell’Inter in campo dal primo minuto in casa della Sampdoria.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato sul sito di Sky Sport, forse qualcosa bolle in pentola per quanto riguarda le possibili rotazioni da parte di Simone Inzaghi per la partita Sampdoria-Inter. Per quel che concerne il centrocampo della squadra nerazzurra, Marcelo Brozovic potrebbe ritrovare la maglia da titolare prendendo il posto di Henrikh Mkhitaryan e attenzione anche alle fasce. Nel reparto offensivo Edin Dzeko e Romelu Lukaku si giocano una maglia. Il belga potrebbe far tirare un po’ il fiato riconquistando la maglia da titolare.

Fonte: Sport.Sky.it