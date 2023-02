Gosens: «Cresciuto in un piccolo campo da calcio. Ora contento di essere qui!»

Gosens (vedi focus) si lascia andare alle emozioni e ripercorre i momenti importanti che gli hanno permesso di diventare un calciatore professionista. Dal piccolo campo da calcio fino a Milano, passando per le gioie e i dolori della vita. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro pubblicate dall’Inter sulla piattaforma Recast.

AMORE PER IL CALCIO – Robin Gosens si racconta così ai microfoni dell’Inter: «Già quando ero all’Atalanta venivo sempre qui a Milano. È una delle città più belle e moderne d’Europa. Quindi sono contentissimo di essere qui. Le mie caratteristiche più rilevanti? La mentalità, senza quella non sarei qui adesso. Poi la disciplina. Queste due cose vanno insieme e per me sono state le più importanti. Forse non ho avuto il talento come altri giocatori, quindi era ancora più importante avere quella testa lì. E, poi, è importante anche divertirsi. Non sono cresciuto in un ambiente professionale, giocavo sempre con gli amici, quindi avere piacere in quello che stai facendo è stato sempre fondamentale. E questa caratteristica l’ho sempre mantenuta. Anche se adesso c’è più pressione io voglio comunque divertirmi in campo. In me è sempre rimasto l’amore per il calcio, è una parte di me».

VALE LA PENSA SOGNARE – Ripercorrendo la sua vita, Gosens continua: «Il mio posto del cuore? Tutti i giorni eravamo a scuola fino alle due e dalle tre fino a sera eravamo nel campo di calcio nel mio paese. Un campo piccolo e anche brutto però ci siamo divertiti e siamo cresciuti lì. Con i miei amici fantasticavamo sempre sul fatto che uno di noi sarebbe diventato un calciatore professionista e adesso io lo sono diventato. Vengono sempre qui a vedermi. Sono emozioni che fanno molto piacere. Il mio motto? “Vale la pena sognare”. Nel periodo più duro della mia vita, durante la pandemia, ho deciso di scrivere tutto quello che avevo in mente. È venuto fuori un libro molto personale e bello, anche il processo è stato duro. Io amo leggere e avere in mano il mio libro è stato un esperienza bellissima».