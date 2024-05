Inter a Verona per riscrivere la storia: diversi record da battere

Questa sera allo Stadio Marcantonio Bentegodi, l’Inter affronta l’Hellas Verona nell’ultima giornata di Serie A con l’obiettivo di riscrivere la storia e battere diversi record

PARTITA – Questa sera allo Stadio Marcantonio Bentegodi, l’Inter affronta l’Hellas Verona nell’ultima giornata di Serie A con l’obiettivo di riscrivere la storia e battere diversi record. La partita, che avrà inizio alle 20:45 e sarà la prima ufficiale della proprietà Oaktree, rappresenta un’opportunità per i nerazzurri di concludere la stagione con risultati straordinari, e battere tre nuovi record che andranno nella storia per la squadra di Simone Inzaghi.

Inter e i record da battere contro il Verona

CLEAN SHEET – Se l’Inter riuscirà a mantenere la porta inviolata contro il Verona, eguaglierà il record della Juventus per il minor numero di gol subiti in un campionato, con soli 20 gol. Questa prestazione evidenzierebbe ulteriormente la solidità difensiva della squadra di Simone Inzaghi, che ha saputo costruire una retroguardia impenetrabile durante tutta la stagione, subendo davvero pochi gol.

PUNTI IN TRASFERTA – Una vittoria stasera permetterebbe all’Inter battere il record del Milan e della stessa Inter 2006/2007 di punti ottenuti in trasferta, sottolineando la capacità della squadra di ottenere risultati positivi lontano da San Siro. Questa impresa metterebbe i nerazzurri al pari dei rossoneri, che detengono attualmente il record di vittorie in trasferta in una singola stagione.

RECORD VITTORIE GENERALI – Con una vittoria a Verona, l’Inter potrebbe eguagliare il proprio record di 30 vittorie in campionato, stabilito nella stagione 2006/2007. Questo traguardo non solo testimonia la costanza e la qualità della squadra, ma anche l’efficacia del gioco espresso durante tutto l’anno.

BATTAGLIA – Con tanti record in vista, la partita di questa sera si preannuncia avvincente e carica di significato per entrambe le squadre. L’Inter cercherà di concludere il campionato in bellezza, dimostrando ancora una volta la propria superiorità e scrivendo un nuovo capitolo glorioso nella storia del club