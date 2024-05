Taremi, ultimo atto col Porto prima dell’Inter… Ma non dal 1′

Mehdi Taremi è all’ultima partita ufficiale con la maglia del Porto, prima della scadenza del suo contratto e il passaggio all’Inter a partire dalla prossima stagione. In finale di Coppa del Portogallo, contro lo Sporting CP, partirà però soltanto dalla panchina.

ULTIMO ATTO – Si chiude oggi alle 18.15 la stagione in Portogallo, con l’attesa finale di Coppa del Portogallo tra Porto e Sporting CP. Si tratta anche dell’ultima gara con la maglia dei Dragoes per Mehdi Taremi, che ha deciso di non prolungare l’accordo contrattuale con il club e di raggiungere l’Inter a partire dalla prossima stagione. Ma non sarà una partita dal primo minuto per lui che, stando alle formazioni ufficiali rese pubbliche pochi minuti fa, partirà dalla panchina lasciando spazio a Evanilson dal primo minuto.

Taremi dalla panchina: il Porto si gioca la Coppa di Portogallo

POSSIBILITÀ – Con o senza Mehdi Taremi, per il Porto di Sergio Conceicao si tratta in ogni caso di una partita molto difficile quella di stasera. Basta andare a prendere la classifica del campionato nazionale, con lo Sporting CP in grado di conquistare il titolo al termine di una cavalcata che ha portato a ben 90 punti conquistati in 34 partite. Di contro, il Porto ha chiuso al terzo posto a 72 punti, ben 18 lunghezze. Insomma, resta da capire se per la punta iraniana ci sarà spazio a gara in corso – probabilmente sì – per cercare di chiudere nel migliore dei modi la sua esperienza in Portogallo.

FUTURO – Dopo questa sera, poi, Mehdi Taremi dovrà soltanto contare i giorni prima dell’ufficialità dell’ingaggio da parte dell’Inter, in seguito alle visite mediche e alle pratiche già completate negli scorsi giorni. Una porta che si chiude, un portone che si apre. E il nostro augurio è che possa arrivare a Milano forte di un trofeo, l’ultimo, che chiuda al meglio la sua esperienza al Porto. E di certo se lo augurano anche gli stessi tifosi dei Dragoes…