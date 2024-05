Verona-Inter, un girone dopo: il gol che lanciò la corsa scudetto

Verona-Inter di questa sera ha tutto un altro sapore rispetto a un girone fa, quando a San Siro, l’ultima giornata di campionato, una partita al cardiopalma lanciò di fatto la vera e propria corsa scudetto per la squadra nerazzurra.

UN GIRONE DOPO – Se in molti ritengono il punto di svolta della stagione l’autogol di Federico Gatti che decretò lo 0-1 di San Siro contro la Juventus, probabilmente il primo e vero punto di svolta della stagione nerazzurra e della corsa scudetto va ricercato circa un mese prima. Ovvero il 6 gennaio 2024, quando, sempre a San Siro, va in scena Inter-Verona. Una gara che sembra destinata a essere una pratica semplice: i gialloblu con grossi problemi economici e in smantellamento. I nerazzurri che aprono praticamente subito grazie alla rete del solito Lautaro Martinez. Tutto sui binari giusti. Fino al secondo tempo.

EPISODIO DECISIVO – Nella seconda frazione di gioco, infatti, Arnautovic perde palla e porta al pareggio firmato Henry, entrato pochi attimi prima. 1-1, con il gelo – non solo climatico – su San Siro. Inter in difficoltà, Verona corsaro e una gara che sembra ormai avviarsi verso un pareggio che sarebbe un vero e proprio colpo non solo di classifica, ma anche psicologico per la squadra di Simone Inzaghi, già reduce dal pareggio contro il Genoa nell’ultima gara giocata nel 2023 (1-1). Poi, l’episodio decisivo. O meglio, GLI episodi. All’ultimo secondo del recupero un batti e ribatti nell’area gialloblu porta a una conclusione da fuori area, Montipò respinge con un miracolo. Ma Davide Frattesi, l’uomo del destino, è al posto giusto nel momento giusto: 2-1, quando ormai tutto sembrava terminato. Sembrava, appunto. Perché poi arriva un altro episodio che gira il destino: calcio di rigore quasi al 100′, con Henry che va sul dischetto per il 2-2, ma nel momento clou sbaglia.

Verona-Inter, un girone dopo: maggiore tranquillità

PASSERELLA – Da quella partita al Verona-Inter di oggi sono cambiate decisamente molte cose. Da allora l’Inter non perde praticamente più, infila una serie di risultati positivi incredibile e conquista lo scudetto in faccia al Milan, nel derby, in trasferta. I gialloblu, nonostante i problemi sul mercato, trovano la salvezza con una giornata di anticipo grazie alla vittoria sulla Salernitana e al grande lavoro di un tecnico preparatissimo come Marco Baroni. E questa sera sarà una sorta di festa per entrambe le squadre, che saluteranno un campionato – ognuna a modo suo – di grande successo.