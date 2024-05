Verona-Inter: antipasto dalla Under 14… Con trofeo!

Oggi si è giocata Verona-Inter Under 14, gara terminata con i nerazzurri che si laureano campioni nella Fase Finale Nazionale Under 14 Pro, superando i gialloblu con un netto 0-4

VITTORIA – L’Inter Under 14 si è laureata campione nella Fase Finale Nazionale Under 14 Pro, superando l’Hellas Verona con un netto 0-4. Nella partita decisiva, i nerazzurri hanno dominato grazie alle reti di Filippo Serantoni, autore di una doppietta, Daniel Ferri e Omini. Nonostante il risultato schiacciante, i giovani gialloblù, guidati da Jacopo De Paolini, hanno dimostrato coraggio e qualità, meritandosi gli applausi del pubblico per la loro prestazione.

Verona-Inter dalle giovanili alla prima squadra

PRESTAZIONE – Questo trionfo rappresenta il culmine di una stagione eccezionale per l’Inter Under 14, che ha visto i giovani talenti crescere e maturare sotto la guida attenta di Marco Sala. La vittoria nella Fase Finale Nazionale è un segno promettente per il futuro del settore giovanile dell’Inter, che continua a produrre giocatori di alto livello.

APPLAUSI – Nel primo tempo, sotto di tre reti, l’Hellas Verona ha mostrato carattere e ha sfiorato il gol in diverse occasioni, colpendo anche un palo. Il percorso gialloblù nel campionato, nella fase interregionale e nella fase finale ha confermato la crescita e la qualità del settore giovanile dell’Hellas Verona.

SPAZIO ALLA SERIE A – Un vero e proprio antipasto della gara della Prima Squadra di questa sera alle 20:45, quando l’Hellas Verona ospiterà l’Inter allo Stadio Marcantonio Bentegodi per l’ultima giornata di campionato di Serie A. Verona-Inter sarà una partita di una certa rilevanza: il Verona, che ha lottato duramente per la salvezza, cerca di chiudere la stagione con un risultato positivo davanti ai propri tifosi. Dall’altra parte l’Inter, con lo scudetto già vinto, vuole chiudere il discorso campionato con un’altra vittoria in trasferta alla prima della nuova proprietà Oaktree.

GRINTA – Con l’eco della recente vittoria dei giovani dell’Inter Under 14 ancora viva, i nerazzurri cercheranno di replicare il successo anche con la prima squadra, mentre il Verona spera di trarre ispirazione dalla grinta e dal carattere mostrato dai suoi giovani nella finale di Formia.