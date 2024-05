Verona-Inter, quanti giocatori ai saluti! Occhio anche a un titolare

L’ultima partita è anche l’occasione per molti giocatori di salutare, specialmente quelli in scadenza di contratto che il prossimo anno non faranno più parte della squadra. Ecco, quindi, che Verona-Inter è l’occasione per tanti nerazzurri di salutare nel migliore dei modi.

STRADE SEPARATE – Verona-Inter chiude il campionato di entrambe le squadre, con le conquiste – rispettivamente – della salvezza e del ventesimo scudetto. Ma sarà anche la chiusura per molti giocatori nerazzurri della loro esperienza a Milano. Partendo reparto per reparto, il primo a salutare sarà Emil Audero: il secondo portiere è arrivato in prestito dalla Sampdoria proprio quest’anno e non sarà riscattato, anche se questa sera dovrebbe partire da titolare. Per lui c’è sempre la Serie A nel prossimo futuro, con il Como che punta ad affidargli le chiavi della porta dopo la storica promozione nella massima serie del nostro campionato.

SCADENZE – Proseguendo poi nei seguenti reparti della squadra, Verona-Inter sarà anche la partita dei saluti per Juan Cuadrado e Stefano Sensi. Entrambi in scadenza di contratto, sono destinati a lasciare la squadra proprio dopo la partita di questa sera. Il colombiano, complici anche i numerosi problemi fisici di questa stagione, ha avuto un impatto pari quasi a zero in stagione. Lo stesso si può dire del centrocampista italiano che, dopo un buonissimo precampionato, non ha praticamente mai visto il campo, con tanto di trasferimento saltato al Leicester a gennaio all’ultimo secondo. Altri due giocatori che saluteranno a scadenza sono Davy Klaassen, praticamente mai utilizzato, e Alexis Sanchez, il cui contributo è stato sicuramente più tangibile, ma non abbastanza da giustificare un prolungamento.

Verona-Inter, ai saluti anche un importante titolare?

VALUTAZIONI IN CORSO – Tolti i partenti certi, Verona-Inter potrebbe essere l’ultima anche per un importante titolare. Si tratta di Denzel Dumfries, il cui contratto è in scadenza nel 2025 e, al momento, non sembrano esserci aperture per prolungare. Simone Inzaghi vorrebbe tenerlo, ma tanto si capirà dalle valutazioni della prossima settimana durante l’incontro con Oaktree. La nuova proprietà deve ancora far capire le proprie strategie sul mercato e relativamente alla squadra. E da qui si capirà se per l’olandese ci sarà modo e spazio di proseguire in nerazzurro o se, anche per lui, quella di stasera sarà l’ultima con la maglia nerazzurra.