Audero, corteggiamento serrato da un club. L’Inter si porta avanti! – TS

Emil Audero sembra destinato a salutare l’Inter, che per la prossima stagione ha già individuato più di un profilo per il ruolo di portiere. Di seguito dettagli e intenzioni sulla porta nerazzurra.

INTENZIONI – La scorsa estate l’Inter rivoluzionava integralmente il pacchetto di portieri, dopo l’uscita altamente ricompensata di André Onana e l’addio al campo di Samir Handanovic. In quell’occasione, la dirigenza di Viale della Liberazione accolse in rosa Emil Audero, in prestito dalla Sampdoria. Per poterlo riscattare gli interisti dovrebbero versare nelle casse del club blucerchiato ben sette milioni di euro. Ma questa ipotesi sembra non trovare posto nelle intenzioni del club nerazzurro, che ha già individuato alcuni profili interessanti.

Inter, c’è già il dopo Audero?

SOSTITUTI – Per il dopo Audero, infatti, l’Inter vorrebbe portare a Milano un secondo portiere di rilievo, da considerarsi un titolare bis di Sommer. In questo senso il nome maggiormente ascoltato negli ultimi mesi è quello di Bento. All’idea sul portiere dell’Athletico Paranaense si aggiunge quella anche su Martinez, estremo difensore del Genoa, già esperto del campionato italiano.

CORTEGGIATORE – Stando alle intenzioni dell’Inter per la porta del futuro, dunque, c’è da aspettarsi che Verona-Inter di questa sera varrà come la sfida di addio per Emil Audero. Anche perché, come spiega l’edizione odierna di TuttoSport, il portiere italo-indonesiano è sotto la lente d’ingrandimento del neo promosso Como, che il prossimo anno tornerà in Serie A. Anche Raffaele di Gennaro potrebbe essere il prossimo, fra gli estremi difensori, a dire addio al progetto dopo una stagione all’Inter. E chissà che Inzaghi non scelga di impiegare anche l’italiano, facendolo subentrare al posto di Audero, per mettergli di salutare il mondo nerazzurro per l’ultima volta in Verona-Inter.

Fonte: TuttoSport – S. P.